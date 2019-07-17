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17.07.19 18:52

Зеленский внес в Раду законопроект о конфискации незаконных активов и наказании за их приобретение

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля внес в Верховную Раду законопроект №10461 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

Зеленский внес в Раду законопроект о конфискации незаконных активов и наказании за их приобретение

Как передает Цензор.НЕТ, текст законопроекта опубликован на сайте ВРУ.

В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также на "введение института взыскания в доход государства необоснованных активов [чиновников]".

"Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение [чиновником] активов, стоимость которых более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (204 тыс. грн) превышает его законные доходы", – говорится в пояснительной записке.

Также проект предлагает законодательно урегулировать процедуру конфискации незаконных активов.

"В связи с этим предусматривается введение в Гражданском кодексе Украины отдельного основания для прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, в 500 и более раз превышающая размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц )", – говорится в записке.

Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскания предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, право обращения в суд – Национальному антикоррупционному бюро после согласования со Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

"Принятие проекта закона позволит внедрить правовые основания для привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном обогащении, а также для взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", – добавили авторы законопроекта.

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