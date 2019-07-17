Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В течение четырех месяцев правоохранители задокументировали 4 факта продажи.
Полицейские изъяли у злоумышленника три единицы огнестрельного оружия и 23 тыс. гривен, полученных за сбыт. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.