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17.07.19 19:07

Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция. ФОТО

17 июля сотрудники полиции задержали 27-летнего харьковчанина, который сбывал огнестрельное оружие иностранного производства, переделанное под нарезное огнестрельное.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция 01

В течение четырех месяцев правоохранители задокументировали 4 факта продажи.

Полицейские изъяли у злоумышленника три единицы огнестрельного оружия и 23 тыс. гривен, полученных за сбыт. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Задержан житель Харькова, продававший переделанные пистолеты, - Нацполиция 02

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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