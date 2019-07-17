Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.07.19 19:34

Омбудсмен Денисова предложила Кремлю освободить пленных украинских моряков под ее личное обязательство

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить находящихся в Российской Федерации 24-х военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство.

Омбудсмен Денисова предложила Кремлю освободить пленных украинских моряков под ее личное обязательство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом украинский омбудсмен сообщила написала в Фейсбуке. 

"В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. Я, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предыдущем досудебном рассмотрении, если такое будет ", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, моряки находятся "в боевом настроении, ждут возвращения на Родину".

"И очень надеюсь, что это станет возможным", - добавила Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Москве продлил арест на три месяца последней группе украинских моряков

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100