Омбудсмен Денисова предложила Кремлю освободить пленных украинских моряков под ее личное обязательство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом украинский омбудсмен сообщила написала в Фейсбуке.



"В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. Я, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предыдущем досудебном рассмотрении, если такое будет ", - говорится в сообщении.



По словам Денисовой, моряки находятся "в боевом настроении, ждут возвращения на Родину".



"И очень надеюсь, что это станет возможным", - добавила Денисова.

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