Все партнеры Украины против даже того, чтобы я звонил Путину, - Зеленский

Об этом он сказал в интервью, показанном в эфире ряда украинских телеканалов в среду, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все, скажем так, партнеры Украины против даже того, чтобы я позвонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан. Поэтому мы должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за поддержку, но должны иметь также свое мнение", - подчеркнул Зеленский.

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Президент Украины отметил, его "все пугали этим разговором" с Путиным. "Но говорил я о наших людях. И чего пугаться и бояться, если правда на твоей стороне?", - подчеркнул он.

"Знаете, в чем дело и почему оно очень сложное (вопрос прекращения войны на Донбассе. - Ред.)? Потому что все говорят, не дай бог, если будут прямые переговоры с Россией, то снимутся санкции. Я, честно говоря, этой модели не понимаю. Я был уверен, что санкции вводятся не из-за моего разговора с президентом Российской Федерации, а санкции вводятся из-за того, что у нас забрали Крым и поддерживают временно оккупированные территории (Донбасса. - Ред.)", - сказал он.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позже в Офисе украинского президента заявили, что ключевым в в беседе был вопрос об освобождении пленных украинских военных моряков, захваченных Россией в ноябре 2018 года. В Кремле заявили, что это был первый разговор Зеленского и Путина "по инициативе украинской стороны".

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