Российская телеведущая Дана Борисова, которая посещала оккупированный Крым и называла его российским, приехала в Киев. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ATR.

Как написала российская телеведущая в своем Instagram, она прибыла в Киев на поезде, проблем с погранслужбой и таможней Украины у нее не было.

"Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды — в полтретьего ночи и полседьмого утра, задавали, конечно, вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда. Мы за мир и дружбу", — написала Борисова.

Во время прогулки по Киеву россиянка опубликовала в соцсети видео Михайловского собора, назвав его "Киево-Печерской Лаврой".

Читайте также: Пограничники не пустили в Украину двух российских актеров, которые ранее незаконно посещали Крым

Борисова также сообщила, что в Украине принимает участие в съемках шоу "Пацанки" для российского телеканала "Пятница", в котором выступила наставницей и будет рассказывать девушкам, как избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Ранее сообщалось, что в 2017 году Борисова проходила лечение от наркозависимости в оккупированном Крыму.

"Сегодня причастилась и исповедовалась в своей любимой церкви на Самуи. На следующей неделе буду уже в России, в Крыму, — в лагере #НАС, в котором встречи со мной ждут сотни людей", — писала Борисова. Позже этот пост был удален из соцсетей российской телеведущей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звезда "Сватов" Добронравов, которому киевский суд разрешил ездить в Украину, засобирался в оккупированный Крым