Договорились готовить к взаимному освобождению подтвержденных лиц в формате 69 на 208, - Олифер о переговорах ТКГ в Минске

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Кучмы Дарья Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона.

Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождения подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц", - написала Олифер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах по Донбассу в Минске договорились о прекращении огня с полуночи 21 июля, - Олифер