Встреча помощников лидеров "нормандской четверки" позитивно сказалась на работе контактной группы в Минске, - Сайдик

Об этом после переговоров в Минске 17 июля заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина".



"В прошлую пятницу в Париже состоялась встреча помощников лидеров "Нормандской четверки". На ней обсуждались дальнейшие действия в рамках нормандского формата и в ТКГ. Эта встреча придала значительный импульс сегодняшним заседаниям ТКГ и ее рабочих групп", – сказал Сайдик.



Он выразил уверенность, что встреча в Париже "окажет позитивное влияние на будущую работу в целом".





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