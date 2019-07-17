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17.07.19 23:22

Встреча помощников лидеров "нормандской четверки" позитивно сказалась на работе контактной группы в Минске, - Сайдик

Встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне помощников лидеров, которая состоялась 12 июля, позитивно сказалась на работе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Встреча помощников лидеров "нормандской четверки" позитивно сказалась на работе контактной группы в Минске, - Сайдик

Об этом после переговоров в Минске 17 июля заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Интерфакс-Украина".

"В прошлую пятницу в Париже состоялась встреча помощников лидеров "Нормандской четверки". На ней обсуждались дальнейшие действия в рамках нормандского формата и в ТКГ. Эта встреча придала значительный импульс сегодняшним заседаниям ТКГ и ее рабочих групп", – сказал Сайдик.

Он выразил уверенность, что встреча в Париже "окажет позитивное влияние на будущую работу в целом".

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