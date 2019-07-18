Черкасский полицейский попался на получении $2 тыс. взятки за уничтожение доказательств, - прокуратура. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В сообщении отмечается: "Старший оперуполномоченный Черкасского отдела полиции требовал неправомерную выгоду у участника уголовного судопроизводства об автокраже. При получении 2000 долларов США "вознаграждения" он был задержан военной прокуратурой Черкасского гарнизона совместно с следователями Киевского теруправления ГБР и сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и оргпреступностью УСБУ в Черкасской области.

Установлено, что полицейский осуществлял оперативное сопровождение в уголовном производстве по факту угона автомобиля у гражданки ее гражданским мужем. Старший оперуполномоченный потребовал у мужчины предоставить ему взятку. Взамен этого пообещал подготовить рапорт следователю об отсутствии в действиях гражданина состава преступления, предусмотренного ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством) и уничтожить видеофайлы и другие доказательства.

Сейчас полицейскому-вымогателю готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

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