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18.07.19 01:17

Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго, - Офис президента

Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, гражданство Украины. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.

гражданство,паспорт

Глава государства Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм двойного гражданства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Офиса президента.

"Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - говорится в сообщении.

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Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго, - Офис президента 01

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