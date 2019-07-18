Позволит прекратить традицию "политических терок", - Зеленский объяснил, зачем ему большинство в Раде

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью "Откровенно с президентом", показанном в эфире ряда украинских телеканалов в среду.

"Большинство в Верховной Раде дает возможность прекратить эту традицию договариваться, традицию "политических тёрок", продавать места, обмениваться портфелями. Поэтому мы хотим набрать очень много голосов, высокий рейтинг, чтобы уменьшить эту возможность с кем-то о чём-то говорить", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регламент Рады не позволяет созывать внеочередное заседание, как того просит Зеленский, - Парубий

Зеленский отметил, что ему не нравится выражение "политика компромиссов". "Я думаю, что нам за эти 30 лет уже достаточно компромиссов. Хочется нормальных честных людей в правительство. Я хочу, чтобы было больше молодых нормальных людей, свежих. Хотя я должен сказать, что в этом правительстве есть пару людей, "незашкваренных", как сейчас выражаются, с которыми мы, возможно, будем работать. Но это мы будем решать", - указал он.