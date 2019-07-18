Зеленский сегодня примет участие в заседании Нацсовета по антикоррупционной политике

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"В четверг, 18 июля, в 10:00 при участии Президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики", - сказано в сообщении.

Место проведения: Офис Президента Украины (ул. Банковая, 11).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на саммите ЕС: Скоро мы будем просить у Евросоюза не деньги, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров

Напомним, ранее Зеленский ввел первого заместителя председателя СБУ Ивана Баканова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Отметим также, что 26 июня Президент Украины обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. С полным составом Совета можно ознакомиться по ссылке.