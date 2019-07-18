Кремль продемонстрировал откровенное намерение продолжать гибридную войну, - МИД о новой попытке РФ по незаконной паспортизации украинцев Донбасса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Действия российской стороны являются нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МИД отметили, что эта провокация сделана в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации: "Несмотря на многочисленные заявления о стремлении скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины".

"Подчеркиваем, что кремлевские указы о "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что на фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины.

"Требуем от России прекратить торпедировать мирные усилия в нормандской формате и в Минском процессе, вместо этого начать выполнять взятые на себя обязательства", - подчеркнули в ведомстве.

"Ожидаем от наших международных партнеров непризнания этих российских документов и любых сделок, усиление индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.