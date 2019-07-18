Когда ставят на место хама, это уже сила. Знаете, что народ говорит на это? "Наконец-то!". Для кого это делается, как ни для людей? - Сергей Шефир о публичных перепалках Зеленского с чиновниками

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя публичные перепалки президента Владимира Зеленского с чиновниками на Закарпатье и в Борисполе, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Хамство возможно только в отношении порядочного человека. А когда ставят на место хама, это уже сила. Как в "Иронии судьбы", интеллигентный человек в нужный момент, когда его донимают, может сказать и грубые вещи. Разве вы видели со стороны президента хамство в отношении порядочных людей? Прошло полтора месяца, как он президент. Что может сделать человек на его месте, не имея поддержки ни Верховной Рады, ни исполнительной власти? Мы же говорили, что надо наказывать виновных людей. Оказывается, это невозможно сделать только силами президента, а то получается политическое преследование. Это не его обязанность, но у президента возникает такая эмоциональная реакция - преступник должен быть наказан", - прокомментировал Шефир публичные перепалки Зеленского с чиновниками на совещаниях.

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"Мы хотим донести всем главный посыл: "Играйте по правилам. По-другому страну мы не поменяем". Даже пусть кто-то считает такое поведение хамством. Знаете, что народ говорит на это? "Наконец-то!". Для кого это делается, как ни для людей? А для кого это делалось 15 лет со сцены и весь народ аплодировал? Это тоже было для выборов? По опыту: когда шутка надуманная, народ в зале не аплодирует, нет. Но как только артист "попадает в нерв" - смеется и рукоплещет. Если мы и в политике попадаем в нерв, значит - правильно делаем. Мне нравится, я думаю: "Молодец, красавец", - заверил Шефир, отвечая на вопрос, не являются ли такие совещания Зеленского предвыборной технологией.

"Большего всего он (Зеленский. - Ред.) ценит, выйдя из предвыборной кампании, поддержку народа. Для него (Зеленского. - Ред.) это очень важно. Если подведет народ, это будет для него (Зеленского. - Ред.) больше любого самого крупного провала. Но также мы понимает, что просто не будет. Он (Зеленский. - Ред.) мало по каким вопросам комплексует. Только, когда его (Зеленского. - Ред.) ставят в позицию "ты обещал и не сделал". У него (Зеленского. - Ред.) комплекс суперпорядочности. Мне кажется, мы с ним здесь очень похожи. Если мне говорят, что я не компетентен, и это действительно так, то я беру время на то, чтобы вникнуть в тему и прошу помощи. Владимир Александрович умеет слушать, он очень быстро учится. Но никогда не станет умничать, если не разбирается в вопросе", - заверил Шефир.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка. назвав его "разбойником". А также заявил, что обратится относительно него в СБУ: "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта".

Перед этим Зеленский публично отчитал чиновников западных таможен: "У вас какой телефон? iPhone? Откуда? Вы же говорили зарплата маленькая. Вы можете уволиться?".