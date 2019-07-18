"Оппоблок" и "Оппоплатформа" - путинская "5 колонна". Они приехали в Страсбург уничтожать концепцию защиты украинского интереса, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый президент Украины, лидер партии заявил журналистам во время прямого включения из Страсбурга.

"Посмотрите, с чем сюда приехали "Опоблок" или "Опоплатформа" - фактически, путинская "пятая колонна". Окружена сонмом российских журналистов, которые обеспечивают им пиар-поддержку, они не поднимали ни разу вопросы, жизненно важные для Украины. Они приехали презентовать себя, как пророссийская политическая сила, которая на сегодняшний день должна разрушить концепцию защиты украинского интереса в Европарламенте. Благодаря нашим решительным усилиям, сегодня эта попытка "пятой колонны" Кремля здесь, в Страсбурге, провалилась", - сообщил Порошенко.

Необходимо консолидировать все проукраинские силы на внешнеполитической арене для совместной защиты нашего государства и противодействия гибридной агрессии России. Особенно важно об этом помнить всем демократическим партиям в период предвыборных баталий, убежден Порошенко.

"Сегодня, несмотря на то, что идет разгар предвыборной кампании, интересы Украины здесь - в Страсбурге, во время первой сессии новоизбранного Европейского парламента. Когда мы боремся за украинские интересы на внешнем фронте - мы отмечаем, что все противоречия надо отбросить и оставить внутри Украины. На внешнем фронте мы должны выступать как единая, слаженная команда - в этом и реализуется предложение, что наша команда готова подставить плечо новой власти и не допустить просчетов или ошибок, которые будут работать во вред нашему государству", - подчеркнул лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теперь о переговорах по Украине мы узнаем на пресс-конференциях Путина. Это потеря субъектности, - Порошенко