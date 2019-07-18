В Раде должен появиться комитет по "информационной безопасности", - советник Зеленского Потураев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью theБабелю заявил советник команды президента по политическим вопросам и один из главных идеологов "Слуги народа" Никита Потураев.

"Во-первых, нужно обеспечить прозрачность собственности и понимать, за какие деньги СМИ купили. Во-вторых, нужно проводить публичный ежегодный экономический аудит. В-третьих, должна быть независимая редакционная политика в новостях. Для этого мы можем обязать компании предоставлять договор с владельцем о его невмешательстве в редакционную политику", - сказал он.

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Для обеспечения информационной безопасности Потураев считает, что необходимо объединить Нацсовет ТРВ и Госкомтелерадио.

"Госкомтелерадио – это изживший себя орган, который нам достался от УССР. Его нужно ликвидировать, а функции передать в реформированный Нацсовет. Нацсовет нужно сделать более независимым – формировать его не на основе разных квот, а с помощью независимой конкурсной комиссии. Состав Нацсовета нужно увеличить на одного человека, потому что 8 членов – это возможность заблокировать любое решение. Изменив его, можно изменить и название, – например, Национальный совет по СМИ", - считает он.

Потураев также считает, что комитет ВР по вопросам свободы слова следует переименовать: "В названии должны появиться слова "информационная безопасность"".