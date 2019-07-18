Зеленский инициирует проверку дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Зеленский на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

"В 2017-2018 годах одному из самых крупных агрохолдингов Украины "Мироновский хлебопродукт" из госбюджета было выделено почти 2,5 млрд грн дотаций, так это называется. На самом деле, он не нуждается в государственной поддержке, потому что у него есть сверхприбыли и он ежегодно выплачивает огромные дивиденды своим акционерам", - сказал глава государства.

Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных МХП, и выплаченных акционером дивидендов.

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