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18.07.19 11:35

Зеленский инициирует проверку дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт"

Президент Владимир Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам проверить и сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт", и выплаченных акционером дивидендов.

Зеленский инициирует проверку дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Зеленский на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

"В 2017-2018 годах одному из самых крупных агрохолдингов Украины "Мироновский хлебопродукт" из госбюджета было выделено почти 2,5 млрд грн дотаций, так это называется. На самом деле, он не нуждается в государственной поддержке, потому что у него есть сверхприбыли и он ежегодно выплачивает огромные дивиденды своим акционерам", - сказал глава государства.

Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных МХП, и выплаченных акционером дивидендов.

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