Руки связаны, стены в крови, - в Святошинском районе Киева на балконе найден труп женщины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".
Отмечается, что вызов на линию экстренных служб поступил около 08:40. По информации правоохранителей, женщина пришла к своей подруге в квартиру. На балконе она нашла окровавленное тело хозяйки жилья и вызвала медиков. К сожалению, женщина была мертва.
У погибшей связаны руки, а рядом лежал поломанный табурет. Предварительная версия – убийство.
Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу и кинологов.
Детали случившегося устанавливаются.