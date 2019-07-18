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18.07.19 11:35

Руки связаны, стены в крови, - в Святошинском районе Киева на балконе найден труп женщины. ФОТОрепортаж

В Киеве на Чистяковской на балконе одной из квартир найдено окровавленное тело женщины.

убийство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

Отмечается, что вызов на линию экстренных служб поступил около 08:40. По информации правоохранителей, женщина пришла к своей подруге в квартиру. На балконе она нашла окровавленное тело хозяйки жилья и вызвала медиков. К сожалению, женщина была мертва.

У погибшей связаны руки, а рядом лежал поломанный табурет. Предварительная версия – убийство.

Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу и кинологов.

Детали случившегося устанавливаются.

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Руки связаны, стены в крови, - в Святошинском районе Киева на балконе найден труп женщины 01
Руки связаны, стены в крови, - в Святошинском районе Киева на балконе найден труп женщины 02
Руки связаны, стены в крови, - в Святошинском районе Киева на балконе найден труп женщины 03
Руки связаны, стены в крови, - в Святошинском районе Киева на балконе найден труп женщины 04
Руки связаны, стены в крови, - в Святошинском районе Киева на балконе найден труп женщины 05

Руки связаны, стены в крови, - в Святошинском районе Киева на балконе найден труп женщины 06

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