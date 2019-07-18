58% опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 13-17 июля.

58% опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 19% - противоположного мнения.

24% респондентов пока не смогли сформировать свое отношение к нему.

28% положительно оценивают работу главы правительства Владимира Гройсмана, 62% - отрицательно.

Социлоги отметили, что работой Верховной Рады недовольны более 80% респондентов, довольны - только 7%.

41% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 37% - в неправильном, 22% - не определились по этому вопросу.

Лучше оценивают направление развития страны на западе и в центре, хуже - на востоке. "Более оптимистичной остается молодежь и избиратели Слуги народа. Зато самым пессимистичным является сторонники партий Европейская Солидарность и Оппозиционная платформа - За життя", - уточнили социологи.

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос на протяжении 13-17 июля среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2,5 тыс. респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,0%.

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