Никто не понимает люстрацию, зато все поймут посадки, - Саакашвили об очищении власти

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-глава Одесской ОГА и лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили.

"А как люстрировать, например, Порошенко? Посадите его! Это ж такая история: я подам в парламент (законопроект о люстрации, – ред.), парламент не утвердит, что я тогда могу сказать? "Я хотел"... Не получится "хотелками" (добиться, – ред.) счастья. Сажай, сажай Порошенко. Все, точка. Сажай - и тогда он не вернется в политический класс. Все остальное будет на уровне заявлений", - отметил политик.

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По словам Саакашвили, никто не понимает, что такое "люстрировать".

"То ли с люстрой связано, то ли с шандельеркой какой-нибудь. Никто не понимает слово "люстрация". Посадку - все понимают. Когда его все в наручниках увидят, когда он будет сидеть в изоляторе – это все поймут. В остальном мы опять продолжаем украинскую традицию: говорить", - убежден он.

Полный текст интервью с Михэилом Саакашвили читайте здесь.