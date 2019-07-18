В НАБУ начали поступать из СБУ материалы на топ-чиновников. Такого не было никогда, - Сытник

"После нашей последней встречи мы активизировали работу с антикоррупционной прокуратурой: наработано более 30 подозрений, сейчас они в таком очень ускоренном режиме обсуждаются детективами и прокурорами. В последнее время объявлено подозрение действующему министру, губернатору. Сегодня, надеюсь, будет объявлено подозрение еще одному высокопоставленному должностному лицу", - сказал он на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в четверг под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Сытника, есть существенные подвижки в расследовании громких актуальных дел, в том числе касающихся оборонной сферы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последние два года мы наблюдаем принятие решений, которые останавливают антикоррупционную реформу, - Сытник

"И здесь я хотел бы отметить существенное улучшение отношений со Службой безопасности Украины. Потому что, во-первых, в НАБУ начали поступать материалы, которые касаются топ-чиновников, из СБУ. Такого раньше за четыре года не было никогда. Максимум приходили материалы, которые касались некрупных чиновников. Сейчас ситуация меняется", - подчеркнул директор НАБУ.

"Я надеюсь, это не краткосрочный момент, а тенденция", - добавил он, поблагодарив и.о. главы СБУ Ивана Баканова, пишет lb.ua.