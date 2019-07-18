Сытник просит вернуть НАБУ полномочия подавать иски, разблокировать работу с НАПК и принять закон о "прослушке"

Об этом он сказал на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы очень огорчены тем, что Конституционный суд признал неконституционным наши полномочия о подаче исков. Было всего подано 35 исков в отношении 97 сделок на сумму более 6 млрд грн. Эти иски были выиграны, фактически были разрушены схемы на эту сумму, и сейчас, когда есть решение КС, есть угроза потерять то, что уже было наработано", - сказал Сытник.

Сытник попросил рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в законодательство, чтобы вернуть этот инструмент, показавший свою эффективность.

Директор НАБУ хотел бы разблокирования сотрудничества с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

"Нужно убрать абсолютно незаконную преюдицию, которая была создана представителями НАПК. Два года мы ведём дискуссию о возобновлении нашего доступа к базам данных декораций, на сегодняшний день конструктива по этому вопросу нет", - указал он.

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Сытник также напомнил о согласованном ещё в 2015 году законопроекте о предоставлении НАБУ права о независимом прослушивании.

"Надеюсь, что с переформатированием работы Национального антикоррупционного совета это вопрос также получит новый импульс", - отметил он.

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