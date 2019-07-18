Системные изменения на таможне начнутся уже через год, - Нефьодов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Нефьодов сообщил в ходе встречи с бизнес-сообществом, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

"Я ожидаю, что первые изменения начнутся уже до конца года, а системные улучшения начнутся не ранее чем через год. К примеру, об электронной таможне мы можем говорить не ранее чем через год. Но есть вещи, которые можно реализовать оперативно", – сообщил Нефьодов.

Новый глава таможенной службы добавил, что уже в конце следующей недели у него появится минимальная команда, которая начнет поэтапно внедрять изменения.

Нефьодов также призвал бизнес-сообщество сообщать ему о любых нарушениях на таможне и связанных с ними лиц с целью принятия соответствующих кадровых решений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел Баканова и Нефьодова в состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики

"Я готов от вас принять любую информацию о нарушениях, которые помогут мне принять соответствующие кадровые решения", - добавил новый глава таможенной службы.

Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы. По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины. Конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака.

После разблокирования конкурса 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова руководителем Государственной таможенной службы.





