Украинцы быстро превозносят и очень быстро опускают, - Саакашвили о падении своего рейтинга

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-глава Одесской ОГА и лидер партии "Рух новых сил" Михэил Саакашвили.

"Украинцы очень быстро умеют превозносить и очень быстро умеют опускать. Я это на себе ощутил. В 2015 году я исторически был первым после Ющенко самым популярным политиком", - отметил он.

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Причиной этого, по словам политика, является ожидание быстрых результатов.

"И вроде младенца я не съел, ничего не украл - но уже через 4 месяца рейтинг у меня сильно упал; было, по-моему, уже меньше 10%. Почему? Потому что люди ждут чуда быстро. И их нельзя винить. Их столько раз унижали, разводили, водили за нос, что они просто никому не верят. Да, это шаблон, но это факт. И они хотят быстро, не отходя от кассы, прямо сейчас. И этот цикл все больше сокращается", - отметил лидер РНС.

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