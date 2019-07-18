Девять человек получили гражданство Украины, - указ президента

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ обнародован на сайте главы государства 18 июля.

В указе отмечается, что семь человек приняты в гражданство Украины как лица, принятие которых в гражданство Украины составляет государственный интерес для страны.

Это - Сергей Алексеевич, Станислав Гибадулин, Сергей Гноевой, Нугзар Канделаки, Андрей Ковниренко, Никита Макеев, Денис Прохоров.

Кроме того, два человека – Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин – приняты в гражданство Украины как лица, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной.

Как сообщает Интерфакс-Украина, согласно информации из открытых источников, Гибадулин – молдованин, военнослужащий, солдат Вооруженных сил Украины. Участник войны на Донбассе. 27 июня 2018 года указом президента Украины был награжден орденом "За мужество" III степени.

Канделаки приехал в Украину, когда началась война, вступил в "Правый сектор", а после - в полк "Азов". После возвращения из зоны АТО поселился в Ивано-Франковске.

Макеев – один из основателей общественной организации "Защита и реконструкция страны".

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Напомним, Глава государства Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм двойного гражданства.