К незаконным схемам с использованием государственных облигаций причастны нардепы: сумма убытков составляет десятки миллионов долларов, - Труба

"В настоящее время имеется информация о расхищении и злоупотреблении при отчуждении и покупке государственных облигаций. По предварительным данным, сумма убытков составляет десятки миллионов долларов, и к этой схеме также причастны народные депутаты Украины", - рассказал Труба на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента Украины в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в настоящее время уголовное производство находится на начальной стадии.

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"Обещаю, что в ближайшее время общество, специалисты услышат о наших результатах в этих производствах", - добавил он.