Ярош - Зеленскому: "Не играйте роль "отца нации" - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите"

Об этом Ярош написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Смотрю на поездки Президента по областям .... и "Шляк трафляє", как говорят в украинской Галиции. Так позорно себя вести и так унижать государство - это надо уметь ... Хотя, пожалуй, хочет же что-то хорошее сделать Владимир. Особенно поражают его подгавкиватели, то есть советники. Какие "полупокерные" дебилы, которые перебивают людей, "тыкают" всем без разбора (как и Президент, кстати). Превращают общение о проблемах на дешевый пиар своего шефа. Безобразно ...", - написал Ярош.

Ярош отметил, что сейчас "наблюдает дешевое реалити-шоу об украинской власти.

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"Господин Президент, пеняйте на свое поведение и на поступки своих подчиненных. Потому что должность Президента Украины - это не сцена, а ответственность ...Я бы очень хотел иметь Верховного Главнокомандующего гораздо лучшего Порошенко. Но, пока, наблюдаю какое-то дешевое реалити-шоу об украинской власти", - отметил Ярош.

Также Ярош посоветовал Зеленскому не набирать "мажорно-прислуживающее быдло в свой офис".

"Что-то не знаете, не знаете — спрашивайте у тех, кто знает, кто встал на защиту Украины с оружием в руках, когда Вы и Ваше окружение обслуживали" культурные "интересы олигархов, проводили корпоративы, концерты в Греции и в других местах. Советую: не набирайте мажорно -прислужницьке быдло в своей офис, не перебирайте на себя функций, которые не свойственны Президенту Украину, не играйте роль "отца нации" — у Вас эта роль не значит, Вы очень сильно фальшивите. Сделайте ставку не на "клоунов", (при всей уважении к профессии), а на Настоящих. Не делайте так называемых люстраций, потому люстраторко "у Вас не не выросло", - подчеркнул Ярош.

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"Если так не сделаете, господин Президент, будет Беда. Хотя и она пройдет, потому что украинцы - непобедимая многотысячелетняя нация. А значит, все будет хорошо и Все Будет Украина! Имею право так писать, потому что кресла в Верховной Раде не протирал, ничего не воровал, защищал свою Родину", - резюмировал Ярош.