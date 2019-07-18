Россияне, получившие украинский паспорт, все равно будут оставаться гражданами России, - Песков об инициативе Зеленского по второму гражданству

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что даже если россияне получат второе гражданство, "они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями".

При этом Песков не знает, сколько граждан РФ захотят получить украинские паспорта после указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства.

"Этого я вам не могу сказать. Я не думаю, что есть какие-то расчеты, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры, вы понимаете, они будут иметь абсолютно относительное значение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание у Кремля, какое количество людей в РФ воспользуются возможностью получить паспорт Украины.

"Ну, это внутреннее дело Украины, собственно, как и внутреннее дело России - принимать решения, которые были формализованы президентом, с подписанием соответствующего указа. Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик, и эта тема поднималась в ходе последней прямой линии. Вот, собственно, она давно зрела, поэтому реакция вполне обоснована. Повторяю, это внутреннее дело Украины", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского об упрощении выдачи паспортов этническим украинцам.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм двойного гражданства. Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, гражданство Украины. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.

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