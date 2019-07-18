Политическая подгруппа ТКГ обсуждала "формулу Штайнмайера", - Безсмертный

Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Безсмертный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Вчера в группе пытались обсудить подходы по тому, как начать конструктивный диалог. Вчера в основном скрестили шаги на "формуле Штайнмайера"", - сказал он.

По его словам, украинская сторона не против обсуждения такой опции.

"Там идёт речь о том, что в момент выборов, когда вступает в действие закон об особенностях самоуправления временно или на длительный период, и т.д. Мы об этом дискутировали", - рассказал Безсмертный.

Отметим, так называемая "формула Штайнмайера" предусматривается порядок, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам. Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы (об особом статусе ОРДЛО) не вступят в силу.

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