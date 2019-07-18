Удалось выйти на максимально амбициозный текст в защиту украинских политзаключённых в России, - Порошенко о резолюции Европарламента

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Глубоко благодарен за четкий призыв со стороны европейских депутатов к российским властям безотлагательно и безусловно освободить всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются на территории России и временно оккупированных ею территорий Украины, включая 24 украинских моряков. Особое внимание Европарламента к свободе украинцев подчеркивает тот факт, что в тексте резолюции закреплен поименный список 130 украинских политических заключенных", - сказал Порошенко.

Он поддержал требование к российским властям обнародовать полный список украинских граждан, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях, а также предоставить беспрепятственный доступ к временно оккупированным территориям Украины для представителей международных неправительственных организаций, занимающихся правами человека.

"Поддерживаю инициативу о запуске Европейским Союзом механизма постоянного мониторинга за политически мотивированными судебными процессами в России и временно оккупированном Крыму, а также направлении независимых врачей к украинским политзаключенным, чтобы получить объективную картину состояния их здоровья", - добавил Порошенко.

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Он также высоко оценил консолидированную позицию Европарламента по необходимости не только сохранять существующий режим санкций в отношении Российской Федерации за нарушение территориальной целостности и агрессию против Украины до полного выполнения Минских договоренностей, но и дальше усиливать ограничительные меры против России и лиц, ответственных за задержание, осуждение и нарушения прав политических заключенных.

"Благодарен за четкое осуждение Европарламентом акта агрессии России против Украины 25 ноября 2018 года у Керченского пролива и требование полностью выполнить приказ международного трибунала по морскому праву и безотлагательно и безусловно освободить 24 украинских моряков и 3 корабля. Примечательно, что Европарламент отдельно признал условия освобождения украинских моряков, изложенные в российских дипломатических нотах 25 июня 2019, противоречащими Приказу международного трибунала и направленными на ухудшение ситуации", - отметил политик.