66,5% жителей Украины считают Россию страной-агрессором, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно данным КМИС, 66,5% респондентов считают Россию страной-агрессором. Противоположной точки зрения придерживаются 23,9% украинцев.

На вопрос "Как вы в целом относитесь сейчас к России?" 46,5% респондентов ответили "очень хорошо" или "в основном хорошо". В то же время 43,6% опрошенных дали ответ "очень плохо" или "в основном плохо".

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Кроме того, респондентам предложили выбрать, с каким утверждением они согласны в большей мере: россияне, украинцы и белорусы живут теперь в разных государствах, но их объединяет много общего в их истории и культуре и в будущем они останутся близкими народами, или же россияне, украинцы и белорусы не только живут теперь в разных государствах, но и по-разному устраивают свою жизнь, развивают свою культуру и со временем отдаляются друг от друга. Мнения разделились почти поровну: 47,1% считают, что россияне, украинцы и белорусы останутся близкими народами, а 45,9% придерживаются позиции, что они отдаляются.

Всеукраинский опрос общественного мнения был проведен КМИС с 5 по 15 июля. Методом личного интервью опрошено 2000 респондентов, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.