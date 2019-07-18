Впервые за 23 года на полигоне "Повурск" проведены испытания авиационного ракетного вооружения, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Полеты выполнял летный экипаж Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники в составе летчика-испытателя полковника Сергея Чижа и штурмана-испытателя подполковника Виталия Шуляка.

Перед представителями института стоит задача выполнить ряд испытаний для дальнейшей модернизации упомянутого вооружения.

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"За годы вооруженного конфликта с российскими наемниками на востоке Украины, остро встали вопросы повышения эффективности средств поражения высокозащищенных объектов противника. Возникла необходимость модернизации авиационной управляемой ракеты Х-29 класса "воздух-земля", - рассказали представители института.