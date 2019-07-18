NewsOne отказывается получать уведомление о проверке, - Нацсовет по ТРВ

Об этом заявила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук во время заседания регулятора в четверг, 18 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На внеочередном заседании была назначена внеплановая проверка телеканала NewsOne. И происходит то, что когда-то происходило на телеканале 112: телерадиокомпания не получает уведомление о получении проверки, письма на почте она не получает. Мы пытались курьерской доставкой вручить непосредственно телерадиокомпании сообщение о проведении проверки - также отказываются получать эти приглашения. Мы сделали публикацию на сайте. Будем стараться еще раз доставить это сообщение", - отметила Фещук.

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

16 июля пресс-служба Нацсовета сообщила, что регулятор проведет внеплановую выездную проверку телеканала NewsОne в период с 22 по 23 июля.