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18.07.19 14:47

На трех участках линии соприкосновения на Донбассе будут идти работы по отводу и разведению живой силы, - Безсмертный

В Минске 17 июля достигнута договоренность об осуществлении работ по разведению сил на тех трех участках линии разграничения на Донбассе, по которым была достигнута договоренность осенью 2016 года.

На трех участках линии соприкосновения на Донбассе будут идти работы по отводу и разведению живой силы, - Безсмертный

Об этом сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе (ТКГ) Роман Безсмертный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Также достигнута договоренность о том, что и в других местах, решение по которым было принято еще осенью 2016 года, будут осуществляться работы по организации отвода и разведения живой силы, чтобы дать возможность людям коммуницировать", - сказал он на брифинге в четверг.

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Напомним, 21 сентября в 2016 году в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. В соответствии с рамочным решением о разведении сил и средств, СММ ОБСЕ совершает "на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения". Разведение сторон должно пройти на трех пилотных участках: Станица Луганская и Золотое в Луганской области и Петровское в Донецкой области. Документ предусматривает создание трех зон безопасности на линии столкновения на Донбассе площадью не менее 4 кв. км каждый.

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