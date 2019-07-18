Украинцы соглашаются на работу за границей, несмотря на худшие условия, чем для местных, - Либанова



По словам директора Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Эллы Либановой, украинцы соглашаются на худшие условия и оплату труда за рубежом, чем местные, что приводит к недовольству локального населения, сообщает "5 канал".



"Они видят - приехали мигранты, а мы не можем найти себе работу, а они находят. Мигранты находят, потому что соглашаются на более низкую зарплату, на худшие условия труда и безусловно это влияет на конкурентоспособность рабочей силы", - заявила Либанова.



При этом, по словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойникова, высокий спрос на рабочую силу сейчас наблюдается в Чехии, где зарегистрирован рекорд - около 80% - нелегально работающих украинцев.



"Очень высокий спрос на рабочие руки в Чехии, поэтому работодатели идут на то, чтобы трудоустраивать украинцев даже нелегально. Уровень заработных плат в Чехии где-то процентов на 15-20 выше, чем в Польше, а украинцы хотят зарабатывать как можно больше денег за ограниченный период времени, когда они находятся за границей. И как говорится, спрос находит предложение", - заявил Воскобойник.



При этом, как указывает телеканал, недавний случай, когда нелегально работающего украинца владелица производства в Польше вывезла умирать, стал показательным в отношении работников-нелегалов. Кроме того, указывается, что за нарушение трудовых условий в Польше предусмотрен штраф в размере 30 000 злотых (около 1100 Евро, - Ред.) для работодателя и 5000 - для самого нелегального работника.