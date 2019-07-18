Наш главный приоритет не борьба, а преодоление коррупции, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он заявил во время заседания Совета 18 июля в Киеве.

"Надеюсь, что он станет настоящей коммуникационной платформой для всех антикоррупционных органов, общественности, бизнеса, экспертов, аналитиков – всех", – сказал Глава государства.

Он отметил, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики фактически не работал три года и сегодня происходит его перезагрузка. Владимир Зеленский подчеркнул, что перезапуск этого органа является не только его политической волей, но и реальным ориентиром в работе его команды.

"Это наш главный приоритет – преодоление, не борьба, а именно преодоление коррупции", – подчеркнул он.

Президент проинформировал участников заседания о том, какие шаги были предприняты в течение последних почти двух месяцев для преодоления коррупции. По его словам, за это время в Верховную Раду было подано 16 законопроектов, в частности о наказании за незаконное обогащение, гражданской конфискации неправомерно нажитого имущества, отмене формулы "Роттердам +" и др. Также было разблокировано международное сотрудничество Национального антикоррупционного бюро с антикоррупционными органами иностранных государств, отменено электронное декларирование для антикоррупционных активистов, готовится к полноценному запуску Высший антикоррупционный суд.

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Кроме того, Президент констатировал положительную динамику в деятельности НАБУ и САП, отметил активную работу Государственного бюро расследований, поприветствовал успешную реализацию Службой безопасности Украины операции по выявлению и изъятию крупной партии контрабандных сигарет и упомянул изъятие Национальной полицией вместе с американскими партнерами крупнейшей за последние годы партии наркотиков.

"Но вы знаете, что впереди непочатый край работы, потому что коррупция у нас процветает действительно в очень больших масштабах", – подчеркнул Владимир Зеленский.

"У нас с вами непростая задача – восстановить доверие людей, создать эффективную систему предотвращения проявлений коррупции, утверждения принципов верховенства права, честности, неподкупности и по-настоящему действенного общественного контроля", – резюмировал Президент.