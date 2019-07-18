Выборы не повлияют на курс гривни, - НБУ

Об этом заявил на брифинге Национального банка Украины Яков Смолий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Двойные выборы, действительно, несли в себе некоторые ожидания рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никоим образом не повлияло на валютный курс. Он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает делать это сейчас", - сказал Смолий.

По словам главы НБУ, укрепление гривни было вызвано благоприятными условиями для украинского экспорта и притоком иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги.

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Это, по словам Смолия, "привело к увеличению предложения валюты на рынке и, как следствие, к укреплению гривни".