Судьба "Приватбанка" - решающий тест для Зеленского, - Financial Times

Об этом говорится в статье Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Месяц назад Зеленский обещал, что будет защищать исключительно интересы государства в этом деле, напоминает газета.

Денационализация банка создает риск потери кредита МВФ, о котором договорились в декабре 2018 года, это даже признает команда президента.

"Это лакмусовый тест для Украины", - говорит Алексей Гончарук, помощник Зеленского.

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Газета напоминает, что ФБР расследует дело о возможном отмывании денег через "Приватбанк" Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым.

Несмотря на это, ситуация становится более благоприятной для Коломойского, отмечает газета. Во-первых, олигарх вернулся в Украину.

Недавно суд Киевской области под сомнительным предлогом приказал прекратить деятельность лоукостера (SkyUp), который является прямым конкурентом "Международным авиалиниям Украины", контролируемым Коломойским.

Затем он же отстранил заместительницу главы Нацбанка Екатерину Рожкову, которая помогала проводить национализацию "Приватбанка".

Коломойский отрицает причастность к обоим делам, однако сказал газете, что избрание Зеленского "возобновит право на справедливый суд".

"Зеленский не будет слушать советы Запада о том, кого сажать, кого грабить и у кого экспроприировать", - заявил он изданию.

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Самый большой вопрос в том, как будет вести себя Зеленский после выборов в парламент, пишет газета. Александр Данилюк, который присматривал за национализацией "Приватбанка", когда был министром финансов, является одним из кандидатов на пост премьер-министра нового правительства.

Лица, близкие к президенту, считают, что Зеленский хочет отстранить олигархов от власти, пишет издание.

"Он понимает, что люди с такими ценностями не должны находиться у власти, зарабатывая на стране", - сказал один из них.

Однако сам Коломойский покидать страну пока не собирается, добавляет газета.