На Керченском мосту оккупанты закончили укладку рельсов

Об этом проинформировали в инфоцентре "Крымский мост", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Две бригады - со стороны Керчи и Тамани - встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление)", - сообщили в инфоцентре.

Суммарно на двухпутной железной дороге уложено почти 5 тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал.

"Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы - их будет более 3 тысяч - шлифуются. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным", - цитирует инфоцентр руководителя подрядной организации Евгения Чибышева.

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Протяженность железной дороги через Керченский пролив составляет 19 км - это два железнодорожных пути встречных направлений.

14 июля 2019 года строители завершили укладку рельсов первого из них, по которому поезда будут ходить с оккупированного полуострова на территорию РФ.

Мост с территории России на оккупированный полуостров открыли в 2018 году. Согласно результатам опроса российского "Левада-центра", 47% респондентов-россиян считают открытие моста главным событием прошлого года.

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При этом, по данным украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, опоры Керченского моста на отдельных участках за год передвинулись на расстояние до девяти сантиметров.

В случае обрушения моста его фрагменты могут перекрыть судоходство в Керченском проливе, отрезав Черное море от Азовского, считают в ведомстве.