Судья Барышевского райсуда Литвиненко, которая остановила лицензию SkyUp, передумала увольняться

Об этом сегодня стало известно на заседании Высшего совета правосудия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ранее судья подала заявление после того, как дело в отношении нее начало Государственное бюро расследований.

Во время заседания ВРУ 18 июля, где должен рассматриваться вопрос об отставке судьи Литвиненко, выяснилось, что она забрала свое заявление еще 15 июля.

"В соответствии с регламентом Высшего совета правосудия, вынесено определение об оставлении без рассмотрения заявления об увольнения судьи", - сообщил член ВРП Виктор Матвийчук.

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24 мая Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии "первого украинского лоукоста" SkyUp. При этом судья не стала запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу". Авиаперевозчик продолжил работу.

12 июня компания SkyUp назвала действия суда "абсурдными и неправомерными" и обжаловала решение. Пресс-служба лоукостера утверждает, что иск подала человек, "который никогда не покупала билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не была ее клиентом".