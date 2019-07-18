"Что-то происходит сверху", - Фейгин видит обнадеживающие перспективы освобождения Сущенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение высказал российский правозащитник и адвокат Марк Фейгин, который провел в четверг телефонный разговор с Сущенко.

"Относительно перспектив. Есть признаки, по которым можно считать, что что-то происходит сверху относительно возможности определенных договоренностей о судьбе Романа. Мы не знаем все детали, но видим такие признаки. И Роман тоже это осознает", - заявил Фейгин.

Он выразил надежду, что возобновленный переговорный процесс в нормандском формате, в частности в части обмена и освобождения российской стороной украинских политических заложников и военнопленных, будет иметь положительные результаты.

По результатам телефонного разговора с Сущенко Фейгин подтвердил, что удалось положительно решить вопрос, чтобы оставить заключенного журналиста на следующие три месяца (с 5 августа) в так называемом безопасном месте на территории колонии.

"Это, так сказать, тюрьма в тюрьме. То есть он постоянно находится в изолированном месте. Там ему находиться комфортнее. Он избавлен от обязательного труда. Но рисует", - рассказал Фейгин.

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Он отметил, что настроение у Сущенко хорошее.

Правозащитник сообщил о намерении посетить Сущенко в колонии в Кировской области в ближайшие недели.

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор"законным".

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