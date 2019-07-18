Вятрович предлагает защитить Институт нацпамяти от политической ситуации при помощи закона

Об этом он заявил во время публичной дискуссии о будущем гуманитарной сферы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Надо готовить законодательную базу для обеспечения необратимой деятельности, в частности, Украинского института национальной памяти. Потому что Институт национальной памяти как центральный орган исполнительной власти сейчас достаточно уязвим с политической точки зрения. Соответственно, должно быть специальное законодательство, которое сделает его более независимым от политической ситуации", - подчеркнул Вятрович.

При этом он согласился, что Институту нацпамяти не хватает ресурсов в информационной борьбе.

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"Мы проводим значительную информационную работу, содержание, наработанное нами, хорошее. А вот инструменты донесения этого содержания, к сожалению, достаточно слабы. Наше сотрудничество с Мининформполитики, с Общественным телевидением - этого совершенно недостаточно, когда мы соревнуемся с телеканалом "Интер" или другими телевизионными монстрами. Соответственно, с этим проблема", - констатировал глава УИНП.