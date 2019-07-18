Макрон и Путин обсудили по телефону "нормандский формат"

О беседе сообщает официальный сайт Кремля, информирует Цензор.НЕТ.Там подчеркивают, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.

"Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата", - сказано на сайте Кремля.

Кроме этого, стороны обсудили политическое урегулирование войны в Сирии и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.

Макрон пообещал принять участие в торжествах, которые состоятся в Москве 9 мая следующего года.

Также на Цензор.НЕТ: "Путин отметил территорию", - Тука о решении РФ раздавать паспорта на всем Донбассе

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили освобождение украинских заложников в РФ, разведение сил у Станицы Луганской и транзит газа.