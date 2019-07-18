"Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос", - центр Разумкова опубликовал свою социологию

Как передает Цензор.НЕТ, такие результаты опубликованы центром Разумкова.

Как отмечают социологи, выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Чаще всего избиратели намерены отдать свой голос на выборах в Верховную Раду Украины за политическую партию "Слуга народа" (35,4% всех респондентов и 44,4% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать ). За партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" намерены проголосовать соответственно 10,7% и 13,3%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - соответственно 6,7% и 8,5%, за партию "Европейская Солидарность" - соответственно 5,8% и 7,5%, за партию "Голос" - соответственно 5,4% и 6,8%, за партию "Сила и честь" - соответственно 3,6% и 4,5%, за радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 3,1% и 3,3%. Каждую из других партий намерены поддержать менее 3% избирателей. На время проведения опроса 11,0% респондентов еще не определились, за кого голосовать.

Наибольшую поддержку партия "Слуга народа" имеет в Южном регионе (здесь ее собираются голосовать 56,4% всех опрошенных) и в Центральном регионе (37,8%). Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в наибольшей степени поддерживают на Востоке (22,4%) и на юге (13,3%). За Всеукраинское объединение "Батькивщина" чаще всего готовы голосовать жители Центрального (10%) и Западного (7,4%) регионов, это же же касается и партии "Европейская солидарность" (соответственно 6,9% и 8,9%). За партию "Голос" чаще всего готовы голосовать жители Западного региона (12,1%).

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Чем моложе респонденты, тем чаще они готовы голосовать за партию "Слуга народа" (ее поддержка растет от 25,3% среди тех, кому 60 и более лет, до 48,1% среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет). Партия "Голос" также имеет самую высокую поддержку в младшей возрастной группе (18-29 лет). Электоральная поддержка партий "Оппозиционная платформа - За жизнь", ВО "Батькивщина", "Сила и честь" больше выражена в старших возрастных группах.





