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18.07.19 17:41

ГБР задержало на взятке $100 тыс. главу РГА в Ривненской области, - Варченко

Госбюро расследований взяло с поличным главу Рокитновской РГА в Ривненской области в момент получения им взятки в размере 100 тысяч долларов.

ГБР задержало на взятке $100 тыс. главу РГА в Ривненской области, - Варченко

Об этом сообщила первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи нашего Центрального аппарата предварительно установили, что чиновник незаконно предоставил в аренду 486 га земли подконтрольном ему частному предприятию. Земля принадлежала к невостребованных земельных паев Сновидовские и Биловизькои сельсоветов.

Чиновник обманул предпринимателя, убедив его, что получить право аренды на эти земельные паи он может только заплатив 300 тыс. долларов США. В итоге председатель Рокитновской РГА увеличил свое состояние на 110 000 долларов", - написала Варченко.

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Чиновника взяли с поличным, как раз когда он получал второй транш неправомерной выгоды в сумме 100 000 долларов.

Но это не единственное нарушение закона со стороны чиновника. Дело в том, что предоставлять землю в аренду он на тот момент уже не имел права по закону. С января 2019 года эти полномочия были переданы сельским советам.

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ГБР задержало на взятке $100 тыс. главу РГА в Ривненской области, - Варченко 01

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