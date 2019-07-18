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18.07.19 17:58

Правила провоза товаров на оккупированные территории изменятся, - Черныш

Кабинет министров утвердил новый Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе. Вместо "перечня разрешенных для перемещения товаров" перемещение грузов будет определять "перечень запрещенных для перемещения".

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Об этом сообщил в Twitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, информирует Цензор.НЕТ.

"Отличная новость! Правительство утвердило новый Порядок пересечения линии разграничения на востоке Украины. Ждем окончательной редакции. Но знаем, что инициатива МинВОТ об изменении принципа определения "перечня разрешенных для перемещения товаров" на "перечень запрещенных для перемещения" поддержана правительством", - написал он.

Правила провоза товаров на оккупированные территории изменятся, - Черныш 01

Черныш пояснил, что в соответствии с принятым Порядком, лица, пересекающие линию разграничения, вскоре смогут перевозить на временно оккупированную территорию любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению, над чем сейчас и работает МинВОТ.

Правила провоза товаров на оккупированные территории изменятся, - Черныш 02

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