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18.07.19 18:07

Баку готов расширить военное сотрудничество с Киевом, - министр обороны Азербайджана

Баку рассчитывает на продолжение военного сотрудничества с Киевом, как в двустороннем формате, так и в рамках программ НАТО, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

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Гасанов в четверг встретился с новым послом Украины в Азербайджане Владиславом Каневским, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Министр отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной проводится как в двустороннем формате, так и в рамках различных программ НАТО, и выразил надежду, что это сотрудничество будет продолжено", - подчеркивается в сообщении.

Гасанов пожелал Каневскому успехов в дипломатической деятельности и в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

"Посол со своей стороны подчеркнул, что приложит все усилия для развития азербайджано-украинских отношений, в частности сотрудничества в военной области", - отмечает оборонное ведомство.

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