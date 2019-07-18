Парубий обещает провести внеочередную сессию ВР, если Зеленский правильно оформит представление

Ответ Зеленскому Парубий опубликовал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемый господин Зеленский! Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства", - написал Парубий.

"Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма Президента Украины в Верховную Раду Украины в соответствие с требованиями Закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведения внеочередной сессии", - утверждает председатель ВР.

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Парубий обещает в случае поступления соответствующего представления согласовать дату проведения внеочередной сессии и подписать распоряжение о ее подготовке.

"Еще раз обращаю Ваше внимание, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", - написал Парубий.

"Что касается самопожертвования и достижений, то необходимо иметь достаточно личных заслуг, чтобы апеллировать к таким высоких качествам. Напомню - среди депутатов этого созыва есть ветераны АТО, которые освобождали от российской оккупации украинские города, которые проливали свою кровь за Украину. Помните это", - подытожил председатель ВР.

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Напомним, Зеленский 17 июля попросил главу парламента Андрея Парубия созвать в срочном порядке заседание ВР для рассмотрения возвращения ответственности за незаконное обогащение, а также принятия внесенного им законопроекта об отсрочке после 24 августа на 90 дней введения штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации. В ответ спикер Андрей Парубий заявил, что Регламент Рады не позволяет созывать внеочередное заседание, как того просит Зеленский.

18 июля Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии, которое приводит к растрате почти 700 млн гривен из госбюджета.