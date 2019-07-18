Путин принял своего кума Медведчука: "Урегулирование на Донбассе возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями ДНР и ЛНР"

Путин заявил, что Россия поддержит "любые политические силы в Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Вопрос восстановления, полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной", - сказал Путин.

Глава государства-агрессора вновь повторил тезис о том, что " полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями "ЛНР" и "ДНР".

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"Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимыми темпами и с нужным качеством", - пообещал Путин.

Медведчук, в свою очередь, рассказал куму о том, как представил в Европарламенте пророссийским депутатам свой "мирный план", предусматривающий прямые переговоры с главарями террористов. Читайте на Цензор.НЕТ: "Партий быть не должно. Мы должны идти туда, куда идет наш народ, живущий на святой Руси", - 27-й номер списка "За життя" и охранник Медведчука Черный. ВИДЕО