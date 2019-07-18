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18.07.19 19:25

На Херсонщине налоговики ликвидировали массовое производство алкогольного фальсификата и изъяли "товара" на 28 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе ликвидировали незаконное производство алкоголя на территории региона и изъяли крупную партию фальсификата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Херсонщине налоговики ликвидировали массовое производство алкогольного фальсификата и изъяли товара на 28 млн грн 01

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 204 УК Украины установлена группа лиц, которые на производственных мощностях предприятия-производителя подакцизных товаров осуществляли незаконное массовое производство и сбыт фальсифицированных алкогольных напитков.

Изготовление фальсификата осуществлялось с использованием пищевых эссенций и ароматизаторов. Готовую продукцию реализовывали как на территории Херсонской области (в том числе на курортном побережье), так и по всей территории Украины. Продажу осуществляли как с места производства, так и через объявления в мессенджерах. Для доставки использовали услуги логистических компаний.

На Херсонщине налоговики ликвидировали массовое производство алкогольного фальсификата и изъяли товара на 28 млн грн 02

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На Херсонщине налоговики ликвидировали массовое производство алкогольного фальсификата и изъяли товара на 28 млн грн 03

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 400 тыс. литров вина, фальсифицированного коньяка и чачи, 170 литров пищевых эссенций (концентрата), эмалированные емкости для хранения готовой продукции и виноматериала, наличные, незаконно полученные от реализации фальсифицированного алкоголя, и оборудование для организации массового незаконного производства.

Всего изъято подакцизных товаров ориентировочной стоимостью более 28 млн гривен. Стоимость изъятого оборудования составляет более 5 млн грн.

На Херсонщине налоговики ликвидировали массовое производство алкогольного фальсификата и изъяли товара на 28 млн грн 04

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На Херсонщине налоговики ликвидировали массовое производство алкогольного фальсификата и изъяли товара на 28 млн грн 05

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.

Продолжается следствие.

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