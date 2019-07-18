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18.07.19 20:22

Лукашенко и Путин договорились о более тесной интеграции двух стран

18 июля президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко решили и дальше работать над развитием союзного государства между странами.

путин,лукашенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом они заявили на форуме регионов двух стран в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что в декабре 2019 года страны отметят 20-летие подписания договора о создании Союзного государства.

"За прошедшее время для обеспечения равенства прав граждан наших стран сделано немало. Сегодня правительственные группы активно работают над углублением интеграции и приоритетами совместного развития. У нас с Владимиром Владимировичем есть принципиальные договоренности в этом плане", – сказал он.

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Путин сказал, что правительственная комиссия подготовила доклад по дальнейшему развитию Союзного государства. В первую очередь речь идет о сфере безопасности, военного дела, оборонного комплекса и экономики, "Радио Свобода".

В свою очередь Лукашенко предложил Путину подготовить программу стратегии интеграции до начала декабря. Он добавил, граждане двух стран ждут от президентов конкретного решения.

Президенты обсудили и согласовали 80% вопросов по дальнейшей интеграции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого.

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